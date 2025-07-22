В Чеченской Республике введена в эксплуатацию Башенная ГЭС мощностью 10 МВт

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ПАО «РусГидро» завершило строительство Башенной ГЭС в Чеченской Республике, которая стала крупнейшим гидроэнергетическим объектом региона. Станция мощностью 10 МВт расположена на реке Аргун (бассейн Терека) в Итум-Калинском районе и сможет вырабатывать 52 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии в год. Этого достаточно для снабжения более 10 тысяч домохозяйств.

Название ГЭС связано с историческими Ушкалойскими башнями-близнецами XII века, расположенными неподалеку. Особенностью проекта стало использование естественного перепада высот реки (40 метров на 1,4 км), что повышает эффективность станции. Применена деривационная схема без строительства высокой плотины, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Станция оснащена двумя гидроагрегатами по 5 МВт, а вода подается через тоннель длиной 1,5 км. Все оборудование произведено российскими предприятиями, сообщили в РусГидро.

Башенная ГЭС построена в рамках программы развития малой гидроэнергетики на Северном Кавказе. Всего в регионе уже введены восемь станций, включая Черекскую ГЭС в Кабардино-Балкарии, а также ведутся работы по строительству Нихалойской и Верхнебаксанской ГЭС. Проекты реализуются при поддержке программы ДПМ-ВИЭ, гарантирующей их окупаемость.

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