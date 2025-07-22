В Лодейном Поле завершена реконструкция школы № 68

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В Ленинградской области завершена масштабная реконструкция средней школы № 68 в Лодейном Поле. Обновлённое образовательное учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию после комплексной модернизации.

Работы проводились в рамках региональной программы «Современное образование Ленинградской области». В ходе реконструкции полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена перепланировка помещений, возведена новая пристройка с актовым залом и центром диагностики. Общая площадь здания увеличилась с 5 до 8,5 тыс. кв. метров.

Обновлённая школа рассчитана на 350 учащихся и сможет дополнительно принимать 100 посетителей центра консультирования. Особое внимание уделено созданию комфортной образовательной среды: полностью обновлены фасад и кровля здания, установлено современное оборудование, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Реконструкция школы стала частью комплексного развития социальной инфраструктуры Лодейного Поля. В последние годы в городе уже расселили аварийное жильё и построили новый дом культуры. В настоящее время ведётся разработка мастер-плана дальнейшего развития городской среды.

Обновлённая школа № 68 готова к началу нового учебного года и примет первых учеников в сентябре.

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