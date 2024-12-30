Расширили 13 км трассы Р-23 между Большой Ящерой и Мшинской в Ленобласти

© sun9-7.userapi.com

Четырёхполосным стал отрезок федералки с 97-го по 111-й км в Лужском районе Ленобласти.Завершили работы с опережением срока на год.

В ходе капремонта не только увеличили количество полос проезжей части, но и разделили встречные потоки барьерным ограждением и сформировали комфортную пешеходную среду для жителей Сорочкина.Так, в деревне появились пешеходные тротуары, установили автопавильоны, искусственное освещение.

Федералка на этом участке частично пересекает болотистую местность.Чтобы предотвратить образование пучин и просадок специалисты провели выторфовку и заменили слабые грунты, а ещё укрепили откосы насыпи дороги там, где есть возможность подтопления.

Дорожной одеждой послужат пять слоёв асфальтобетона. Верхний из них подобрали методом объёмно-функционального проектирования — это щебёночно-мастичный асфальтобетон SMA-16.К концу 2029-го планируем перевести Р-23 в регионе в четырёх- и шестиполосное исполнение.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈