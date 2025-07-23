Каждый пятый населенный пункт Алтая перешел на современные технологии водоснабжения благодаря Аргум

Компания по промышленной автоматизации «Аргум» помогла каждому пятому населенному пункту Алтайского края перейти на современные технологии водоснабжения. Благодаря этому жители различных населенных пунктов региона стабильно получают воду, не зависят от пиковых нагрузок, а муниципалитет экономит электроэнергию. А если случаются какие-либо сбои, водоснабжающая организация узнает об этом оперативно и нередко успевает устранить их еще до того, как потребители почувствуют неудобство.

© argum.pro

Барнаульская компания «Аргум» занимается автоматизацией водоснабжения более 16 лет. Сначала вместо пришедших в негодность водонапорных башен предприятие устанавливало типовые шкафы управления погружными насосами с частотным преобразователем, но, у такого решения обнаружился ряд изъянов. В итоге компания «Аргум» разработала свой шкаф управления ЩУН-АКВА, который впоследствии был признан изобретением, что подтверждается патентом. Параллельно предприятие занялось автоматизацией более крупных объектов — водоканалов, внедрением там систем диспетчеризации. Сегодня при участии основателя предприятия Алексея Григорьева порядка 500 глубинных водозаборов оборудовано современными шкафами управления, большая часть чистой воды жителям Бийска поступает благодаря оборудованию, которое устанавливала и запускала компания, а Новоалтайский водоканал — комплексный проект внедрения систем автоматизации «Аргум» — можно назвать одним из самых современных в Сибири.

Особенность водоснабжения в селах

Водонапорные башни до сих пор есть в ряде населенных пунктов Алтайского края. Но эта система достаточно дорога как на этапе создания, так и в эксплуатации. Поэтому установка новой водонапорной башни не всегда обоснована.

«Построить башню — это не быстро и стоит миллионы рублей. Зимой она может перемерзнуть при малом потреблении воды или при недостаточном контроле за ее работой, может проржаветь и начать протекать», — рассказывает Алексей Григорьев.

Шкаф управления погружными насосами заменяет башню и обеспечивает нужное давление для оптимального водоснабжения. Мощность работы насосов регулирует «сердце» этого шкафа, частотный преобразователь. Во время пиковых нагрузок, когда многие принимают душ или поливают огород, насос работает в полную силу, чтобы воды всем хватило. А ночью — на пониженных оборотах, потому что много воды людям не требуется.

«Например, во время пика насос потребляет 250 киловатт, а ночью, условно, 75 киловатт. То есть в разы сокращается энергопотребление. Регулируя при помощи частотного преобразователя скорость работы насоса, мы обеспечиваем постоянно стабильное ровное давление в разборной сети и экономим электроэнергию», — отмечает Алексей Григорьев.

Если башня вышла из строя — водоснабжение можно восстановить за один день с помощью шкафа управления.

Алтайская разработка

«Когда мы устанавливали типовые шкафы управления погружными насосами, сталкивались со сложностями при монтаже и эксплуатации, выявили ряд недостатков. Одной из самых больших проблем было, что шкафы громоздкие, тяжелые, а их нужно было установить в маленьком павильоне. Плюс они нередко выходили из строя из-за перегрева», — рассказывает Алексей Григорьев.

© argum.pro

В итоге компания разработала свой шкаф управления погружными насосами, он получил название ЩУН-АКВА. Разработка имеет множество уникальных особенностей, защищенных патентом на изобретение, получить патент компании «Аргум» помог Алтайский Фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Шкафы предприятие выпускает серийно, они уже обеспечивают бесперебойное водоснабжение во многих населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей, и даже на острове Сахалин.

Шкафы ЩУН-АКВА — компактные, не тяжелые, благодаря этому монтировать оборудование может один человек без какой-либо серьезной подготовки. Кроме того, алтайская разработка служит дольше, так как защищена от главной «болезни» шкафов других производителей — благодаря особой организации системы вентиляции они не выходят из строя из-за перегрева частотного преобразователя.

«В отдаленных населенных пунктах, где часто используют шкафы управления, сложно найти специалиста, который мог бы провести пусконаладку такого оборудования. Раньше, бывало, шкаф установлен, а наши инженеры „расписаны“ на недели вперед, приходилось ждать. Мы оснастили шкафы управления GSM-модемами и теперь делаем пусконаладку дистанционно, поэтому быстро», — подчеркнул Алексей Григорьев.

Программное обеспечение для шкафов управления алтайские изобретатели тоже написали сами. Благодаря нему водоснабжающая организация моментально узнает о любой неисправности и может быстро ее устранить.

География

«Аргум» успел поработать над улучшением водоснабжения во всех районах Алтайского края.

«В какое-то время мы активно работали в Немецком районе, далее — Ребриха и сопредельные районы. В Первомайском районе достаточно много объектов, к которым мы имеем отношение. Охватили Барнаул, Рубцовск и так далее. Большая часть чистой воды, которую получают жители Бийска, поставляется к ним с помощью оборудования, установленного и запущенного нашей компанией», — подчеркнул Алексей Григорьев.

Особая гордость компании — комплексный проект, созданный для Новоалтайского водоканала.

«Автоматизация водоснабжения в городах — тема, где еще много работы предстоит. Редкое исключение — Новоалтайск, в котором мы создали и внедрили систему диспетчеризации водоснабжения. Там практически все объекты заведены на диспетчерский пункт, благодаря чему очень много вопросов решается. Поломка, которая раньше оставляла людей без воды на несколько часов, а то и дней, сейчас исправляется диспетчером с помощью одного-двух нажатий. Поэтому можно смело сказать, что Новоалтайский водоканал — один из самых автоматизированных в Сибири», — отметил директор «Аргум».

Компания «Аргум» является предприятием полного цикла по промышленной автоматизации объектов ЖКХ, промышленных предприятий, горнолыжных курортов, морских судов. «Аргум» помогает в реализации государственной политики РФ по достижению технологического суверенитета, создавая прикладное программное обеспечение, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры, помогая перевести производственные процессы предприятий на российские системы управления. Входит в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, а директор предприятия Алексей Григорьев является заместителем председателя комитета по энергетике Алтайской Торгово-промышленной палаты.

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