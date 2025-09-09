Компания «Аргум» серийно выпускает шкафы управления погружными насосами «ЩУН-АКВА», уникальность которых — не только в конструкции этого устройства, но и в программном обеспечении, которое значительно облегчает работу водоканалов и жизнь простых людей.

«Пусконаладку шкафов „ЩУН-АКВА“, в какой бы далекой точке они не были установлены, мы выполняем с помощью дистанционного подключения. И это же подключение впоследствии мы можем использовать для контроля работы этого шкафа. У заказчика на телефоне стоит приложение, он может заходить, смотреть, как работает его насос, водозабор, в каком он состоянии, нет ли там сбоев, отказов», — рассказывает директор компании «Аргум» Алексей Григорьев.

Директор компании отмечает, что эта функция очень востребована как у небольших водозаборов, так и у серьезных водоканалов. До появления такой услуги обслуживающая организация могла слишком поздно узнавать о перебоях с водоснабжением. Люди через «Госуслуги» жалуются на отсутствие воды в кране куда угодно, только не в водоканал.

«При использовании разработанной нами системы информирование происходит моментально, и порой пользователи не узнают о том, что была проблема на водозаборном объекте, потому что она устранена, прежде чем воды не стало в кранах», — подчеркнул Григорьев.

Программное обеспечение (ПО) для шкафов управления погружными насосами специалисты «Аргум» написали сами.

«Мы разработали ПО с той целью, чтобы обеспечить функции оптимального перезапуска шкафа управления, защиты насоса от всевозможных ситуаций, которые специфичны для погружных насосов. Таким образом, шкаф „ЩУН-АКВА“ является уникальным изделием, его уникальность защищена актуальным патентом на изобретение. Если компания использует погружные насосы, то этот шкаф станет интересным решением для многих задач», — подчеркивает директор «Аргум».

Особенности шкафа управления «ЩУН-АКВА еще и в том, что он компактен и его легко может установить один человек, несложная инструкция по сборке идет в комплекте. А система вентиляции в этом оборудовании защищает частотные преобразователи от перегрева и выхода из строя, гораздо дольше обеспечивая бесперебойное водоснабжение. Компания «Аргум» помогла каждому пятому населенному пункту Алтайского края перейти на современные технологии водоснабжения, шкафы управления «ЩУН-АКВА» работают также в Республики Алтай, Омской и Новосибирской областях, и даже на Сахалине и в Уссурийске.

Компания «Аргум» является предприятием полного цикла по промышленной автоматизации объектов ЖКХ, промышленных предприятий, горнолыжных курортов, морских судов. В РФ «Аргум» ведет проекты от Сахалина на востоке до Санкт-Петербурга на западе, от Ямбурга на севере до Новороссийска на юге. Также есть зарубежные заказчики в Казахстане, Израиле, Турции, Китае.

«Аргум» помогает в реализации государственной политики РФ по достижению технологического суверенитета, создавая прикладное программное обеспечение, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры, помогая перевести производственные процессы предприятий на российские системы управления. Компания «Аргум» входит в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.