Отечественный сервис управления 3D-моделями в браузере

Современный маркетинг стремительно развивается, и теперь для привлечения внимания потребителей всё больше компаний внедряют интерактивные элементы — трёхмерные модели прямо на веб-сайтах. Для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами подобной визуализации, появилась отечественная разработка — платформа Site3D Configurator .

Этот инструмент похож на популярный Sketchfab, но обладает большей гибкостью благодаря возможности создавать разнообразные конфигурации моделей различной степени сложности. Таким образом, российские пользователи получают удобный интерфейс загрузки и настройки виджетов, подобный Sketchfab, совмещённый с функциональностью конфигурирования объектов, характерной для другого иностранного сервиса — Vectory.

Цена подписки начинается всего лишь от 550 рублей ежемесячно, что делает продукт доступным и удобным решением для российских компаний, избавляя их от сложностей с международными платежами.

Использование платформы предельно простое: загрузив свою 3D-модель, выбрав подходящие параметры отображения, вы получите готовый HTML-код для встраивания на собственный сайт либо ссылку для просмотра в любом браузере.

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