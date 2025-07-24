На «Кировском заводе „Маяк“» внедрили современный рентгенографический комплекс

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ПАО «Кировский завод „Маяк“» (входит в концерн «Калашников») обновило производственные мощности, введя в эксплуатацию новый российский рентгенографический комплекс. Для его запуска были проведены подготовительные работы: смонтирована современная вентиляционная система и установлен кондиционер. После завершения пуско-наладочных мероприятий оборудование вышло на штатный режим работы.

Раньше для контроля качества деталей на предприятии использовались фотопластины, которые имели ряд ограничений: не позволяли выявлять мельчайшие внутренние дефекты, требовали длительной обработки негативов и нуждались в постоянных закупках расходных материалов, сообщили в Калашникове.

Сейчас благодаря новому комплексу процесс стал быстрее и точнее. Оборудование передаёт чёткое изображение на монитор в реальном времени, что ускоряет проверку и сводит к минимуму риск ошибок. Это повышает надёжность выпускаемой продукции и эффективность производства.

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