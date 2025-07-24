Над атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Князь Пожарский» поднят флаг

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В Северодвинске сотоялась церемония поднятия флага над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский».

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А — восьмой в серии атомоходов «Борей/Борей-А». Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

Крейсер был заложен 23 декабря 2016 года, выведен из эллинга 3 февраля 2024 года, прошел все этапы испытаний. Корабль обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. «Князь Пожарский» станет 142-й атомной подводной лодкой, построенной на стапелях предприятия Объединенной судостроительной корпорации «Севмаш».

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