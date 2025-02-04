Предварительные испытания САУ ГПА, АСУ ТП КЦ и СПА для ПАО «Газпром»

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В период с 27 по 31 января 2025 года на компрессорной станции «Кубанская» Березанского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» успешно прошли предварительные испытания САУ ГПА «ЭЛСАР-Р-100», АСУ ТП КЦ «ЭЛСАР-Р-200» и СПА «ЭЛСАР-Р-500» на базе программно-аппаратного комплекса ЭЛСАР-Р .

Испытания проводились в соответствии с Регламентом проведения испытаний средств и систем автоматизации на объектах ПАО «Газпром». В них приняли участие представители ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Ухта».

По результатам испытаний комиссией принято решение рекомендовать системы к опытной эксплуатации на КС «Кубанская».

Отдельно отмечен высокий уровень организации испытаний, профессионализм сотрудников ООО «Комита Автоматизация», а также большой вклад компании в эффективное развитие систем автоматизации для нужд газовой промышленности.

Успешное завершение предварительных испытаний является важным этапом на пути внедрения новых решений в области автоматизации технологических объектов ПАО «Газпром», обеспечивающих повышение надежности и эффективности работы газовой инфраструктуры.

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