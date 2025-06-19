Приемочные испытания систем автоматизации для ПАО «Газпром»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В период с 12 по 16 мая 2025 года на компрессорной станции «Кубанская» Березанского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» успешно прошли приемочные испытания системы автоматического управления газоперекачивающего агрегата (САУ ГПА) «ЭЛСАР-Р-100», автоматизированной системы управления технологическим процессом компрессорного цеха (АСУ ТП КЦ) «ЭЛСАР-Р-200» и системы пожарной автоматики (СПА) «ЭЛСАР-Р-500» на базе программно-аппаратного комплекса ЭЛСАР-Р
В соответствии с Регламентом проведения испытаний средств и систем автоматизации на объектах ПАО «Газпром» приемочным испытаниям предшествовали стендовые и предварительные испытания, а также опытная эксплуатация на протяжении более 3-х месяцев
В работе комиссии приняли участие представители администрации ПАО «Газпром», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром информ», а также специалисты ряда эксплуатирующих организаций:
- ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
- ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
- ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
- ООО «Газпром трансгаз Саратов»
- ООО «Газпром трансгаз Сургут»
- ООО «Газпром трансгаз Ухта»
В рамках испытаний проводилась всесторонняя проверка функционирования систем, их устойчивости к сбоям и аварийным ситуациям, адаптированности к климатическим условиям. Особое внимание уделялось отказоустойчивости, корректности работы алгоритмов управления, эргономике интерфейса, удобству и простоте эксплуатации систем
По итогам испытаний комиссия дала высокую оценку всем трем типам систем и приняла решение рекомендовать их к применению на объектах ПАО «Газпром»
Успешное завершение приемочных испытаний стало важным этапом в процессе внедрения передовых отечественных решений в области автоматизации, обеспечивающих устойчивую, безопасную и эффективную работу критически важной инфраструктуры газовой отрасли. Проведенная работа показала, что эти решения сегодня способны полноценно заменить зарубежные аналоги
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