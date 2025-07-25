«Росатом» запустил вторую очередь центра по переработке топлива в Железногорске

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На площадке Горно-химического комбината ввели в эксплуатацию второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Это промышленный модуль, где планируют в том числе получать исходные данне и проверять уникальное оборудование для проектирования завода по переработке ОЯТ большой мощности.

«В ближайшие десятилетия Опытно-демонстрационный центр (ОДЦ) станет для отрасли одним из ключевых звеньев в процессе перехода к атомным энерготехнологиям IV поколения. После выхода второй очереди ОДЦ на проектную мощность завод сможет перерабатывать порядка 200 т ОЯТ в год. С учетом возможностей по переработке производственного объединения „Маяк“ и запланированных нами новых производств, это позволит России обеспечить старт работы энергосистем IV поколения в ближайшие 15 лет», — заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Первый пусковой комплекс ОДК сдали в эксплуатацию в 2015 году. Он представляет собой цепочку исследовательских горячих камер с аналитической лабораторией, где проверяется технология переработки ОЯТ и обращения с РАО. В конце 2024 года завершилось строительство второго комплекса.

На Горно-химическом комбинате создана инфраструктура по обращению ОЯТ: комплекс «мокрого» и «сухого» хранилищ, которые обслуживают весь парк «тысячников»: ВВЭР-1000 (Балаковская, Нововоронежская, Ростовская и Калининская АЭС) и РБМК -1000 (Ленинградская, Курская и Смоленская АЭС). «Сухое» хранилище не имеет аналогов в мире: оно автономно и не зависит от человеческого фактора.

Также на комбинете организовано серийное производство МОКС-топлива для быстрого реактора БН-800 Белоярской АЭС и стартовало создание исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) с помощью которого планируетсяутилизировать минорные актиниды.

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