Российские катоды заменяют импортные в газовых хромато-масс-спектрометрах иностранного производства
Российские разработчики из компании «Интерлаб» (Москва) успешно выполнили проект по созданию и запуску в производство отечественных аналогов катодов для ранее закупавшихся иностранных газовых хромато-масс-спектрометров. Такие приборы используются в медицинских учреждениях, научных институтах, лабораториях химических, пищевых и фармацевтических предприятий и других сферах. Разработка выполнена при грантовой поддержке Агентства по технологическому развитию.
В газовых хромато-масс-спектрометрах установлены два катода — миниатюрные источники электронов, необходимые для ионизации исследуемого вещества. Филамент — расходный материал со средним сроком службы не более одного года. По истечении этого срока он перегорает и требует замены. Без официальных поставок все эти приборы вышли бы из строя, что потребовало бы больших затрат на их замену.
Специалисты «Интерлаба» имеют большой опыт разработки и выпуска аналитического оборудования. Несмотря на имевшиеся у сотрудников компетенции в создании и выпуске масс-спектрометров, задача создания катодов была сложной из-за полного отсутствия документации на зарубежные приборы. Предприятие выполнило работу по обратному инжинирингу катодов. Компания подобрала необходимые материалы, определила оптимальную форму и провела испытания на действующих масс-спектрометрах.
После этого был подготовлен и передан комплект документации в Агентство по технологическому развитию, а также получен сертификат, подтверждающий российское происхождение филаментов. Компания в 2025 году уже начала их производство, чтобы обеспечить потребности пользователей. Это позволит потребителям отказаться от параллельного импорта этих комплектующих из-за рубежа. Начаты поставки продукции российским клиентам.
