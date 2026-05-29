В ходе «Морского конгресса — Дальний Восток 2026» концерн ОСК «Агат» представил результаты групповых испытаний безэкипажных катеров (БЭК) «Лабиринт». Эти аппараты могут использоваться для решения широкого комплекса задач — от грузоперевозок и научных экспедиций до разведки и патрулирования акваторий.

Во время испытаний системы группового управления была отработана технология взаимодействия катеров между собой/ Управление группой осуществлялось по централизованному принципу, при этом использовался полуавтономный метод принятия решений. Координация действий внутри группы основывалось на методе лидерства, когда один катер выполнял функции ведущего, а остальные следовали его командам.

Построение катеров вводилось с пульта в виде заданного расстояния и пеленга от лидера. Использовалось три катера. Лидер шел в ручном режиме, а два других удерживали пеленговый строй. В ходе испытаний определена работоспособность системы, выявлены пути для дальнейшего совершенствования технологии.

«Важным аспектом развития остается совершенствование систем связи — внедрение надежных, высокоскоростных, помехоустойчивых и защищенных каналов передачи данных с новыми сетевыми архитектурами, — отметил на конференции докладчик инженер-программист 2 категории концерна ОСК „Агат“ Даниил Кузнецов. — Не менее значимо и улучшение навигационных средств, обеспечивающих более высокую точность позиционирования и минимальную задержку в выдаче навигационных данных».

По словам докладчика, перспективным направлением является взаимодействие безэкипажных катеров с другими автономными системами, как воздушными, так и наземными. На конференции продемонстрирован сценарий применения группы БЭК для обеспечения безопасности плавания. Группа БЭК, с установленными многолучевыми эхолотами, идет впереди и сканирует дно реки для безопасного прохождения судов позади. Группой БЭК управляют операторы с судна.

«Успешная интеграция подобных систем требует решения ряда ключевых задач, связанных с координацией действий, обеспечением автономности, повышением надежности и защищенности каналов связи, — считает Даниил Кузнецов. — Последовательный анализ опыта эксплуатации БЭК позволит оптимизировать их работу».

БЭК «Лабиринт» конструктивно представляет собой плавсредство повышенной непотопляемости для эксплуатации в больших водоемах, реках и морских прибрежных акваториях с функциями комплексной роботизированной системы обеспечивающей как автономное функционирование, так и под управлением оператора. «Лабиринт» предназначен для патрулирования с видеофиксацией акваторий морских терминалов, нефтебаз, газохранилищ, мест перегрузки угля, рыбоводных участков по пресечению нарушения границ и незаконного отбора аквакультуры, а также контроля за состоянием окружающей среды, обнаружения утечек и загрязнений.

Технические характеристики БЭК «Лабиринт»:— длина — 2,95 м;— ширина — 1,19 м;— масса — 272 кг;— полезная нагрузка — 100 кг;— максимальная скорость — не менее 20 узлов;— запас хода — не менее 250 км;— автономность — не менее 48 ч;— мореходность — до 3 баллов.