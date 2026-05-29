2 дня назад
termometrix Фотофакты

Премьера новинки Павловского автобусного завода

© tehnoomsk.ru

Электрический ПАЗ для городских маршрутов в 2026 году называется «е-СИТИМАКС-9» (e-CITYMAX 9). Это совсем другая машина в сравнении с привычными вдали от больших городов автобусами Павловского автозавода. В новой модели всё сделано для того, чтобы горожане передвигались на ней с комфортом: низкий пол по максимуму, удобные большие двойные двери и, конечно, отсутствие выхлопных газов от двигателя — он стал электрическим.

Показанный на отраслевой выставке коммерческого транспорта в Москве в конце мая 2026 года новый российский электробус e-CITYMAX 9 получил NMC-батарею (никель-марганец-кобальт) энергоемкостью 160 кВт·ч, обеспечивающую дальность хода до 110 километров. По информации разработчиков, есть вариант установки более ёмкой батареи — на 320 кВт·ч. Впрочем, и в первом варианте заряд происходит достаточно быстро — на полный заряд аккумулятора уходит менее 50 минут. С учетом того, как используется городской транспорта, машина получила три варианта зарядки: ночную (медленную), быструю и ультрабыструю.

© tehnoomsk.ru

Впрочем, пассажирам больше интересен салон нового компактного электробуса. А он достаточно комфортный, несмотря на общую длину машины всего 9 метров. Главное — высокий и рекордно низкопольный для такого небольшого типа машин — целых 11 квадратных метров ровного низкого пола без всяких преград. Как и базовая модель «СИТИМАКС 9» с обычным двигателем внутреннего сгорания, электробус доступен для маломобильных пассажиров, в том числе благодаря низкому уровню входа без ступеней. Электрическая версия оснащается электронной системой управления, которая позволяет гибко настраивать необходимый функционал, снижать уровень энергопотребления и проводить диагностику.

Михаил Петровский, использованы фото канала «Автозавод NN»

Источник: tehnoomsk.ru

    Нет аватара termometrix29.05.26 11:59:15

    К сожалению, количество электробусов в эксплуатации за пределами Москвы слишком мало. Многие города России не имеют финансовых возможностей из-за региональных и федеральных бюджетных ограничений и нехватки бюджетных средств и кредитов для покупки,использования электробусов и создания необходимой инфраструктуры.
    Сейчас одной из главных проблем Минфина является растущий бюджетный дефицит России, вызванный очень низкими нефегазовыми доходами бюджета.Причины две: подорожание и укрепление рубля и большая скидка, с которой торгуется российская нефть в дружественных странах из-за непонятного для мена страха и чуть-ли не подчинения этих стран санкциям и угрозам мирового паразита,убийцы и вора в лице «золотого миллиарда».
    Полностью поддерживаю политику экономического блока России о том, что рубль должен быть максимально дорогим и стабильным. По этой причине одним из вариантов максимизации доходов от нефти и газа в бюджете является введение специального валютного курса при оплате экспорта нефти и газа из России,обменный курс которого будет применяться только при экспорте этого сырья и который будет значительно ниже официального.По крайней мере, в качестве временной меры. Есть и другие варианты,но экономический блок России вряд ли когда-нибудь воспользуется этими мерами,потому что западная финансовая школа и институты называют подобные механизмы :"плохие практики, нерыночные механизмы" и прочие идеологемы.

      Нет аватара termometrix29.05.26 12:04:43

      • Badassgoliath Badassgoliath29.05.26 12:22:26
        из-за непонятного для мена страха и чуть-ли не подчинения этих стран санкциям и угрозам мирового паразита,убийцы и вора в лице «золотого миллиарда».

        Да всё проще. Никаких «золотых миллиардов» они не боятся (как и мы). Если бы боялись, то как раз вели бы себя иначе. А им выгодно иметь с России большие скидки, вот и используют эти санкции, как повод для получения скидок. Дружественность — это у нас дружественность. А у них прежде всего своя рубашка. И для них дружественность заключается в том, что они не вредят нам напрямую и в принципе торгуют. Это тоже немало. Но и поэтому я всегда повторяю, что всерьёз рассчитывать можно только на себя.
        Автаркия рулит! Рассказы о невозможности — это байки колонизаторов, или, как это сейчас называется, апологетов «международного разделения труда». В поддержку этих утверждений они обычно приводят какие-то невнятные примеры про КНДР и СССР. Но только вот КНДР — небольшая страна с довольно ограниченными ресурсами, а СССР вполне успешно существовал, во многих вещах даже опережая тогдашний запад. И уж точно был более развит, несмотря на закрытость, чем максимально распахнутая РФ девяностых-нулевых. Типа, по ЭВМ от запада отставали? Так потом их вообще перестали делать — лучше что ли? Да и отставали по причине того, что не уделяли достаточного внимания. Как раз к середине восьмидесятых это начало резко меняться. Но мы уже не узнаем, к чему бы это привело, существуй СССР до сих пор. Я уверен, что как во всех вопросах, которыми у нас всерьёз занимались, мы добились бы очень хороших результатов.
        В общем надо это помнить и работать в этом направлении.

        • Нет аватара termometrix29.05.26 17:43:12
          СССР не был автаркией в абсолютном смысле этого слова.СССР далеко не все производил самостоятельно ,несмотря на относительно низкий уровень разнообразия и сложности продукции в те годы по сравнению с сегодняшними мерами.Ассортимент товаров,услуг,их разнообразие,количество и качество,которые сейчас потребляет российский гражданин, несравненно больше советского.Но именно чрезмерная закрытость Советского Союза во всех областях жизни,в том числе в области экономического развития, предопределила его печальную участь. Это фундаментальная причина его гибели, я сам свидетель этих событий,настроений среди общества, и знаю, о чем говорю.
          КНДР также не является тотальной автаркией,а достаточно активно и широко взаимодействует с Китаем в экономической,военной,политической и культурной сферах, а также в последние десятилетия КНДР работает все плотнее и теснее с Россией.

  • Виктор Попович Виктор Попович29.05.26 22:33:19

    Реально обрадовали как технические характеристики, так и внешний вид новой модели. Позитивно воспринимается салон электробуса с позиций пользователя.
    В описании как-то очень не серьезно изложена информация по аккумуляторам. Или автор не понимает смысл написанного.

  • Нет аватара mikr29.05.26 23:38:36

    Практически весь сегодняшний электротранспорт приводится синхронными электродвигателями с постоянными магнитами (ВДПМ). Такие двигатели хорошо стартуют с места, но по мере набора скорости резко теряют КПД вследствие негативного воздействия противо ЭДС в статорных обмотках.

    Вместе с тем известна схема синхронного двигателя с возбуждением ротора от электромагнитных катушек. КПД такого двигателя поначалу несколько ниже чем у ВДПМ вследствие расхода энергии на подмагничивание ротора. Зато с ростом скорости расход на подмагничивание снижается, и возникает серьезное преимущество перед ВДПМ по экономичности. К тому же такой двигатель не нуждается в редкоземельных магнитах, что положительно сказывается на его стоимости.

    Хотелось бы, чтобы наука обратила внимание на это простое и перспективное решение.

