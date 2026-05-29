Электрический ПАЗ для городских маршрутов в 2026 году называется «е-СИТИМАКС-9» (e-CITYMAX 9). Это совсем другая машина в сравнении с привычными вдали от больших городов автобусами Павловского автозавода. В новой модели всё сделано для того, чтобы горожане передвигались на ней с комфортом: низкий пол по максимуму, удобные большие двойные двери и, конечно, отсутствие выхлопных газов от двигателя — он стал электрическим.

Показанный на отраслевой выставке коммерческого транспорта в Москве в конце мая 2026 года новый российский электробус e-CITYMAX 9 получил NMC-батарею (никель-марганец-кобальт) энергоемкостью 160 кВт·ч, обеспечивающую дальность хода до 110 километров. По информации разработчиков, есть вариант установки более ёмкой батареи — на 320 кВт·ч. Впрочем, и в первом варианте заряд происходит достаточно быстро — на полный заряд аккумулятора уходит менее 50 минут. С учетом того, как используется городской транспорта, машина получила три варианта зарядки: ночную (медленную), быструю и ультрабыструю.

Впрочем, пассажирам больше интересен салон нового компактного электробуса. А он достаточно комфортный, несмотря на общую длину машины всего 9 метров. Главное — высокий и рекордно низкопольный для такого небольшого типа машин — целых 11 квадратных метров ровного низкого пола без всяких преград. Как и базовая модель «СИТИМАКС 9» с обычным двигателем внутреннего сгорания, электробус доступен для маломобильных пассажиров, в том числе благодаря низкому уровню входа без ступеней. Электрическая версия оснащается электронной системой управления, которая позволяет гибко настраивать необходимый функционал, снижать уровень энергопотребления и проводить диагностику.

Михаил Петровский, использованы фото канала «Автозавод NN»