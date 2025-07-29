Первый энергоблок Смоленской АЭС вернулся в работу на 19 суток раньше срока

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Первый энергоблок Смоленской атомной электростанции досрочно завершил плановый ремонт и возобновил подачу электроэнергии в сеть. Работы завершены на 19 суток раньше установленного графика.

В ходе ремонта специалисты успешно выполнили третий этап работ по управлению ресурсными характеристиками активной зоны реактора. Технология включает восстановление формы графитовых колонн, что продлевает срок эксплуатации оборудования.

Параллельно в турбинном цехе проведен капитальный ремонт цилиндров низкого давления и технический контроль рабочих лопаток турбогенератора. В электрическом цехе выполнена модернизация щитов постоянного тока и ремонт двух генераторов. Установлены новые микропроцессорные шкафы постоянного тока — современные цифровые системы, которые в режиме реального времени отслеживают состояние изоляции в сетях и автоматически сигнализируют о возможных неисправностях, сообщили в Росатом.

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