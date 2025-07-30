В России запустили инновационную установку лазерного упрочнения прессованных титановых электродов

Лазерное упрочнение прессованного титанового электрода © vsmpo.ru

Технология разработана Корпорацией ВСМПО-АВИСМА с Научно-техническим центром компании в партнерстве с ведущим производителем лазерных решений НТО «ИРЭ-Полюс». На российском титановом рынке технология применяется впервые.

Теперь для упрочнения электрода предприятие используют иттербиевый волоконный лазер мощностью 20 кВт. Он прогревает поверхность прессованного электрода в среде инертного газа, формируя качественный упрочняющий шов по всей длине заготовки. Такие швы повышают прочность и улучшают стабильность её плавки в вакуумной-дуговой печи.

Кроме того, инновационная установка позволит полностью автоматизировать техпроцессы, обеспечить многоуровневую систему предотвращения нештатных ситуаций и исключить влияние человеческого фактора.

Новая технология заменила традиционный способ упрочнения, когда титановые пластины методом аргонодуговой сварки приваривали к электроду.

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