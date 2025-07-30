В России запустили инновационную установку лазерного упрочнения прессованных титановых электродов
Лазерное упрочнение прессованного титанового электрода © vsmpo.ru
Технология разработана Корпорацией ВСМПО-АВИСМА с Научно-техническим центром компании в партнерстве с ведущим производителем лазерных решений НТО «ИРЭ-Полюс». На российском титановом рынке технология применяется впервые.
Теперь для упрочнения электрода предприятие используют иттербиевый волоконный лазер мощностью 20 кВт. Он прогревает поверхность прессованного электрода в среде инертного газа, формируя качественный упрочняющий шов по всей длине заготовки. Такие швы повышают прочность и улучшают стабильность её плавки в вакуумной-дуговой печи.
Кроме того, инновационная установка позволит полностью автоматизировать техпроцессы, обеспечить многоуровневую систему предотвращения нештатных ситуаций и исключить влияние человеческого фактора.
Новая технология заменила традиционный способ упрочнения, когда титановые пластины методом аргонодуговой сварки приваривали к электроду.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Как производят титан в России
-
В Томской области на ГОК «Ильменит» запустили новую производственную линию
ТОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Новую производственную линию с российским обо...;широком применении, в том числе в строительной индустрии».
-
Лазерный комплекс «Росатома» впервые применили для демонтажа металлоконструкций
На Курганской ТЭЦ специалисты «Росатома» впервые применили...м при помощи лазерного излучения с расстояния до 200 метров.
Поделись позитивом в своих соцсетях