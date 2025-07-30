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Инновации на страже безопасности: новый пресс для сэндвич-панелей, способный на большее.

Пресс холодного формования для сэндвич-панелей — это универсальный вакуумный пресс для изготовления деталей из композиционных материалов. Используется как в гражданской, так и оборонной промышленности для производства рефрижераторов, термобудок, бронированных КУНГ панельной конструкции. Формование панелей на этом оборудовании дает возможность сочетания керамической и стальной брони, позволяющее как минимум выдерживать выстрелы бронебойных пуль калибра 7,62 мм с термоупрочненным бронебойным сердечником автомата АКМ с любого расстояния.

Пресс относится к крупногабаритному оборудованию. Позволяет производить сэндвич-панели размером до 15000*3000 мм как в автоматическом режиме, так и ручном режиме. Это дает возможность быстрого производства панелей для установки импровизированных блокпостов в короткий срок.

Пресс заменяет собой линию по производству сэндвич-панелей, тем самым позволяет сократить расходы на приобретение оборудования в 3 раза и увеличить производительность на 25%.

Разработка опытного образца началась в 2023, а в 2024 году прессы были запущены в серийное производство и поставляются по всей России.

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