Краснокамский завод расширил линейку кормозаготовительной техники новыми пресс-подборщиками

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Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) представил новую модель пресс-подборщика R10 Super для заготовки сена, сенажа и соломы. Агрегат формирует рулоны диаметром 1,2 метра, что делает его оптимальным решением для малых фермерских хозяйств и агропредприятий.

Новая модель дополняет линейку KRMZ Innovation, в которую ранее входил только пресс-подборщик R12 Super с рулонами 1,55 метра. R10 Super сохраняет высокую производительность — до 40 рулонов в час при весе каждого 510 кг, но при этом более удобен в транспортировке и обработке. Плотность прессования достигает 350 кг/м³ благодаря системе из 32 валов.

Машина доступна в двух модификациях — с шириной захвата 1,5 или 2 метра. Все варианты оснащены облегченными стеклопластиковыми крыльями, которые упрощают обслуживание техники, сообщили в пресс-службе КРМЗ.

Первые испытания R10 Super прошли в Пермском крае, а пять агрегатов уже готовы к заказу. Новая модель разработана с учетом потребностей небольших хозяйств, где традиционно используются рулоны меньшего размера.

Пресс-подборщики KRMZ Innovation — часть технологии «Сенаж в линию», которая позволяет экономить до 50% упаковочной пленки за счет оптимизированного процесса обмотки рулонов. Линейка оборудования завода включает также скоростные упаковщики и резчики рулонов.

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