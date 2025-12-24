Краснокамский ремонтно-механический завод запустил на производстве второй роботизированный сварочный комплекс. Новая сварочная ячейка работает в круглосуточном режиме. Этот позволит предприятию, не увеличивая число сотрудников, нарастить объём производства изделий, требующих высококачественной сварки: серийного оборудования и нестандартных металлоконструкций.

Ключевая особенность нового роботизированного сварочного комплекса в наличии двух рабочих зон: это позволяет загружать новые детали в одной зоне, пока в другой происходит процесс сварки. При этом оснастка нового комплекса спроектирована таким образом, чтобы время сборки было меньше цикла сварки.

Дмитрий Теплов, директор КРМЗ:

— Новый робот позволяет кратно повысить производительность и довести до максимума время горения дуги. Первый роботизированный комплекс на КРМЗ работает с 2011 года: он расширил наши возможности в области точной обработки металла, благодаря ему завод производит сложные нестандартные металлоконструкции: трубопроводы, узлы оборудования для горной и атомной промышленности. Второй роботизированный сварочный комплекс усилит это направление. То есть мы увеличим объёмы сварочного производства, нанимая минимум новых сотрудников, что соответствует общему тренду развития российских промпроизводств, работающих сегодня в условиях дефицита кадров.

Постоянное качество сварного шва, которое обеспечивает роботизированный сварочный комплекс, помогает заводу и в производстве серийной продукции: пресс-подборщиков из линейки KRMZ Innovation, фронтальных погрузчиков FRONTLIFT, складского оборудования STL. Повышение производительности за счет внедрения второго робота также позволит предприятию повысить оплату труда операторов оборудования.

Внедрение нового роботизированного сварочного комплекса на КРМЗ прошло при поддержке межрегиональной ассоциации «Кластер «Мехатроника». Усилия кластера направлены на повышение производительности труда путём внедрения промышленных роботов. Специалисты кластера помогают компаниям с полным циклом внедрения: от подбора и поставки необходимого оборудования до отработки технологии и обучения персонала.

Михаил Микушин, директор ассоциации «Кластер «Мехатроника»:

— Нацпроект «Средства производства и автоматизации», в рамках которого был внедрен данный комплекс, помогает промышленникам с приобретением, но зачастую процесс стопорится в отсутствии специализированных знаний и опыта. Более 15 лет работы с роботами позволили кластеру «Мехатроника» выработать собственный подход: подбор, внедрение робота, обучение персонала и сервисная поддержка предлагаются комплексно. Можно сказать, что участники ассоциации становятся уверенными пользователями роботов на уровне компаний-интеграторов. Такой эффект позволяет перейти от штучного и единичного внедрения к действительно массовому, что позволит достичь целей, указанных в нацпроекте.

Одна из ключевых целей нацпроекта «Средства производства и автоматизации». — вхождение России к 2030 году в число 25 стран-лидеров по уровню плотности роботизации: рост количества промышленных роботов на производствах до 145 единиц на 10 000 работников.

В Пермском крае активно развивается производство промышленных роботов и роботизированных комплексов, действуют меры господдержки для компаний-производителей.

По данным на 2024 год, Пермский край занимает 17-е место в России по количеству используемых промышленных роботов (296 единиц). Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил цель к 2030 году улучшить показатели региона в рейтинге роботизации. Среди задач — активнее использовать механизмы господдержки, развивать сотрудничество с образовательными учреждениями и популяризировать робототехнику среди молодёжи.