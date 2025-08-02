Промышленный технопарк «Новый ресурс» открыли в Канаше Чувашии

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В День города Канаша дан старт работе промышленного технопарка «Новый ресурс». Это современный промышленный комплекс, предназначенный для размещения продукции и реализации инвестиционных проектов. Технопарк расположен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Канаш», что обеспечивает его резидентам возможность получения дополнительных государственных льгот и преференций.

Технопарк площадью более 20 000 кв. м подготовленной для развития производств технологической инфраструктуры: помещениями, сетями тепло-, водо- и энергоснабжения должны обеспечиваться мощность, подъездными путями. На его территории действуют лаборатория химического анализа и центр сертификации. Позаботились и создали комфортные условия для сотрудников компаний-резидентов: им обеспечено жилье и горячее питание.

Площадка технопарка зарегистрирована в Государственной информационной системе промышленности. Уже сейчас на ней реализуются три производственных проекта. Среди жителей — заводы металлоконструкций, производители алкидных смол, теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов. На общей сложности здесь должно быть создано порядка 150 новых рабочих мест

Создание технопарка стало результатом развития органов власти Чувашии и управляющей компании. За счет средств республиканского бюджета были субсидированы затраты на строительство газовой котельной и ливневой канализации. Управляющая компания направила свыше 70 миллионов рублей чистых средств на организацию производственной площадки.

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

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