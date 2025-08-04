НИИЭТ развернул серийное производство микроконтроллеров для российских счетчиков

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НИИ электронной техники занимается разработкой сложных изделий микроэлектроники, а первая отечественная микросхема в области твердотельной микроэлектроники, созданная именно на этом предприятии, в 2025 году отмечает свое шестидесятилетие. Сегодня ассортимент продукции насчитывает несколько сотен изделий, широко применяемых как в военной, так и в гражданской промышленности.

Институт успешно продолжает реализацию нового комплексного проекта «Разработка и освоение в серийном производстве серии 32-разрядных микроконтроллеров» с использованием программы субсидирования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 июля 2021 года № 1252. Флагман линейки, одна из наиболее перспективных разработок НИИЭТ — микросхема К1921ВГ015 с ультранизкими режимами потребления, уже запущена в серийное производство и пользуется высоким спросом у потребителей.

Учитывая стратегию развития электронной промышленности Российской Федерации, а также введенные меры для стимулирования производства электронно-компонентной базы (балльная система оценки уровня локализации производства), спрос на отечественные компоненты очень высок. Особенно это наблюдается в сфере интеллектуальных приборов учета.

В начале июля известный российский производитель умных счетчиков подписал соглашение с АО «НИИЭТ» о поставке разработанных и произведенных здесь отечественных микроконтроллеров К1921ВГ015. Первая партия — 400 тысяч единиц, но объем поставок планируется увеличить в дальнейшем.

Изделие К1921ВГ015 представляет собой 32-разрядный микроконтроллер, построенный на базе ядра архитектуры RISC-V — современного открытого стандарта, который быстро набирает популярность во всем мире и используется для создания широкого класса процессорных устройств.

Это — высокопроизводительный чип, оптимальный для применения в счетчиках электроэнергии нового поколения, он объединяет в себе ключевые функции, необходимые для точного измерения, обработки и передачи данных об энергопотреблении.

Микроконтроллер К1921ВГ015 имеет очень гибкую систему управления питанием, поддерживающую пять режимов пониженного энергопотребления, программное отключение периферийных блоков и домен батарейного питания, позволяющий осуществлять контроль вскрытия корпуса системы, отсчитывать временные промежутки и сохранять информацию при отсутствии основного питания, а объем внутрикристалльной FLASH-памяти микроконтроллера К1921ВГ015 составляет 1 Мбайт.

Микроконтроллер может быть использован в конструкции как действующих приборов учета, так и в новых разработках компании, поскольку демонстрирует оптимальные параметры по ключевым техническим характеристикам в сравнении с другими предложениями на рынке. Кроме того, изделие внесено в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719) и Единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 878) Минпромторга России с присвоением Реестрового номера № 10595802.

Не исключено применение микроконтроллеров АО «НИИЭТ» в другой продукции предприятия: в приборах учета потребления воды, тепла, газа, а также на оборудовании для рынков электрохимзащиты, телекоммуникаций.

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