РЖД построили транзитный парк в Хабаровском крае
Парк на станции Комсомольск-Сортировочный предназначен для увеличения пропускной способности и ускорения обработки грузовых составов, следующих как в восточном направлении к портам Советской Гавани и Ванино, так и в западном направлении.
Строительство велось на заболоченной территории рядом с Амуром и его притоками. Работы включали укладку восьми приемоотправочных путей общей длиной более 15 километров, установку 36 стрелочных переводов и прокладку 200 километров различных инженерных сетей и коммуникаций. Для снижения шума от проходящих поездов в городе Комсомольске-на-Амуре установлены специальные защитные экраны длиной 830 метров.
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