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termometrix 05 августа 2025, 08:07 51 Детские сады и школы

В Воренеже открылся новый детский сад

 © tv-gubernia.ru

В Воронеже открылся современный детский сад «Изумрудный город» на 600 мест: 24 группы для детей от полутора до семи лет, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, сенсорные комнаты и даже инженерные лаборатории.

Видеорепортаж

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Источник: m.ok.ru
детский сад, Воронежская область
  • artal artal
    05.08.2508:28:58

    Здорово! И оригинально!    

    Отредактировано: artal~08:29 05.08.25
    #1304321
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