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termometrix 05 августа 2025, 08:07 51 Детские сады и школы
В Воренеже открылся новый детский сад
В Воронеже открылся современный детский сад «Изумрудный город» на 600 мест: 24 группы для детей от полутора до семи лет, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, сенсорные комнаты и даже инженерные лаборатории.
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Источник: m.ok.ru
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termometrix
05.08.2508:28:58