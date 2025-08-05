В Воренеже открылся новый детский сад

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В Воронеже открылся современный детский сад «Изумрудный город» на 600 мест: 24 группы для детей от полутора до семи лет, музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, сенсорные комнаты и даже инженерные лаборатории.

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