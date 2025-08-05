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Nelton 05 августа 2025, 16:58 101 Города и сёла России

Комплекс iCity из двух башен (256,7 м 61 эт и 141,2м 34 эт) введен в Москва-Сити

 © mos.ru

В Пресненском районе введен в эксплуатацию второй, заключительный этап строительства бизнес-центра, соответствующий документ оформил Мосгосстройнадзор. Объекту, ставшему частью деловой застройки ММДЦ «Москва-Сити», присвоен почтовый адрес: улица Ермакова Роща, дом 1, строение 1 (ЦАО).

«В рамках второго этапа введен атриум и 61-этажная башня. Их общая площадь составила 112,7 тысячи квадратных метров. На уровне шестого этажа появился благоустроенный парк площадью 14,8 тысячи квадратных метров, а в едином стилобате, объединяющем небоскребы, расположен шестиуровневый паркинг на 942 машино-места и летний сад с просторными зонами для отдыха»

 © www.mos.ru

Девелопером проекта выступает компания MR. Офисные башни iCITY облицованы модульными панелями, каждая из которых весит до 1200 килограммов. В здании применены передовые технические решения: двухэтажные высокоскоростные лифты с интеллектуальной системой распределения потоков, отдельные сервисные подъемники для персонала, панорамные шумоподавляющие окна с секциями для проветривания, централизованная система кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция.

Резидентам и посетителям бизнес-центра в атриуме будет доступна торговая инфраструктура: рестораны и кафе, магазины, салоны красоты и фитнес с панорамным остеклением. Кроме того, оттуда можно будет выйти в благоустроенный парк с сухим фонтаном на кровле стилобата.

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Источник: www.mos.ru
  • Nelton
  • 2
Москва, Сити, небоскреб
  • Nelton Nelton
    05.08.2517:05:56

    Не так то часто вводятся небоскребы 250+ даже в Москве.

    #1304346
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