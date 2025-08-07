В Ставропольском крае досрочно завершили капитальный ремонт участковой больницы
В селе Побегайловка Минераловодского округа завершился капитальный ремонт местной участковой больницы. Работы выполнены на два месяца раньше запланированного срока в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
За два года реконструкции специалисты полностью обновили инженерные системы здания, включая теплоснабжение, электрику, водопровод и канализацию. Проведены работы по замене окон и дверей, отделке помещений, укладке новых полов и плитки. Особое внимание уделено безопасности — установлена современная система пожарной сигнализации.
Обновлённое медучреждение будет оказывать помощь 4229 жителям прикреплённых территорий. В больнице организованы 23 койки круглосуточного стационара и 5 коек дневного пребывания. Приём будут вести участковый терапевт, педиатр, стоматолог и акушерка. По распоряжению губернатора края больница полностью укомплектована новой мебелью и современным медицинским оборудованием, сообщают национальныепроекты.рф.
Досрочное завершение ремонта позволило начать оказание медицинской помощи жителям села уже 1 августа вместо запланированного на середину сентября открытия.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 22 медучреждения
В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано ...ских учреждения.Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге
-
В Подмосковье открылся новый Центр репродуктивного здоровья семьи
В Раменской больнице начал работу Центр репродуктивного здоровья семьи...обный центр в регионе — восьмой откроют до конца года.
-
Обзор: В июне 2025 года в России были открыты и реконструированы 20 медучреждений
«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по&n...льны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.
Поделись позитивом в своих соцсетях