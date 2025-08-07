В Ставропольском крае досрочно завершили капитальный ремонт участковой больницы

© национальныепроекты.рф

В селе Побегайловка Минераловодского округа завершился капитальный ремонт местной участковой больницы. Работы выполнены на два месяца раньше запланированного срока в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

За два года реконструкции специалисты полностью обновили инженерные системы здания, включая теплоснабжение, электрику, водопровод и канализацию. Проведены работы по замене окон и дверей, отделке помещений, укладке новых полов и плитки. Особое внимание уделено безопасности — установлена современная система пожарной сигнализации.

Обновлённое медучреждение будет оказывать помощь 4229 жителям прикреплённых территорий. В больнице организованы 23 койки круглосуточного стационара и 5 коек дневного пребывания. Приём будут вести участковый терапевт, педиатр, стоматолог и акушерка. По распоряжению губернатора края больница полностью укомплектована новой мебелью и современным медицинским оборудованием, сообщают национальныепроекты.рф.

Досрочное завершение ремонта позволило начать оказание медицинской помощи жителям села уже 1 августа вместо запланированного на середину сентября открытия.

