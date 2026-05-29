20 мая 2026 года в ходе Всероссийской конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде в торжественной обстановке открыт новый завод по производству промышленных роботизированных комплексов VRobotics.В новую производственную площадку было вложено более 100 миллионов рублей. Проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных комплексов в год на базе промышленных и коллаборативных роботов для различных отраслей промышленности.

На открытии был представлен ряд готовых роботизированных решений: кроме традиционных для компании промышленных систем — сварочных, гидро- и гидроабразивной, лазерной резки, складских, логистических, коллаборативных роботов, гостей также удивляли роботы-рисовальщики, роботы-бармены и автоматизированные тележки-развозчики.

«За последние годы компания прошла серьезный путь развития. Мы стали резидентами фонда Сколково, получили патенты на собственные разработки, статус малой технологической компании, а также поддержку от регионального Минпрома и Фонда содействия инновациям. Сегодня на счету компании — десятки уникальных роботизированных решений и более сотни промышленных роботов, поставленных предприятиям России и Беларуси. Переезд в новые цеха позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства роботизированных комплексов. Новая площадка станет не только производственным пространством, но и центром подготовки специалистов, здесь будут работать учебные классы для обучения работе с промышленными, коллаборативными и логистическими роботами», — рассказал учредитель «ВР Роботикс» Алексей Смирнов.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение Первой региональной премии за роботизацию производств «Нижегородский РобоПром — 2026». Всего на премию было заявлено более пятидесяти компаний в шести номинациях. Оргкомитет в составе представителей «ВР-Роботикс», МинПрома Нижегородской области, ТПП Нижегородской области, НАУРР, НГТУ им. Р.Е.Алексеева в результате напряженных дебатов определился с победителями номинаций: Лучшее внедрение промышленных роботов. (Оценивался рост эффективности, безопасности, снижение издержек) — ООО «Автомобильный завод «НАЗ». Прорыв года. (Максимальный экономический эффект, быстрая окупаемость) — ООО «Арзамасский литейно-механический завод «Старт». Инновационный проект года. (Технологически передовое решение) — ООО «Эльмаш». Применение робототехники в МСП. (Успехи предприятий малого и среднего бизнеса) — ООО Завод акустических материалов «Автотехника» Лидер-перспектива. (Инвестиции в роботизацию) — АО «Выксунский металлургический завод». Лучший стартап в робототехнике. (Высокий потенциал внедрения) — ООО «ЭВАН». А обладателя Гран-При «РобоПром-2026» выбирали непосредственно собравшиеся гости мероприятия и подписчики каналов VRobotics.

Главная награда Премии заслуженно ушла Автомобильному заводу «НАЗ» (Группы ГАЗ).Проект Премии за роботизацию производств был высоко оценен не только участниками мероприятия, но и правительством области.

«Это очень нужное начинание. Тем самым мы показываем бизнесу, что роботизация — это эффективно, выгодно, перспективно. И предлагаем реальные кейсы внедрения роботов в промышленности, делимся позитивным опытом. Отлично, что инициатива проведения премии пошла не от власти, а от самих представителей бизнеса — компании «ВР-Роботикс». Мы непременно будем поддерживать этот проект», — заявил Егор Поляков.

Мероприятие продолжилось панельной сессией «Выигрышные алгоритмы роботизации в России — 2026», на которой специалисты компании-производителя «ВР-Роботикс», Минпрома Нижегородской области, Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, Центра развития робототехники НГТУ им. Р.Е.Алексеева, банка ВТБ обсудили проблему роботизации и предоставили слушателям исчерпывающую информацию, как эффективно и выгодно внедрить на любом производстве роботизированных помощников и получить нужный результат и коммерческую прибыль.Здесь же, на мероприятии представители нижегородских заводов провели деловые переговоры с производителями и инвесторами и получили лучшие условия по поставке роботизированного оборудования.