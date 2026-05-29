MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 2 дня назад 1569
Smaxximum Новые заводы и цеха

VRobotics открыл в Нижнем Новгороде новый завод по производству робототехники

© vrobotics.pro

20 мая 2026 года в ходе Всероссийской конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде в торжественной обстановке открыт новый завод по производству промышленных роботизированных комплексов VRobotics.В новую производственную площадку было вложено более 100 миллионов рублей. Проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных комплексов в год на базе промышленных и коллаборативных роботов для различных отраслей промышленности.

© vrobotics.pro
© vrobotics.pro
© vrobotics.pro
© vrobotics.pro
© vrobotics.pro
© vrobotics.pro

На открытии был представлен ряд готовых роботизированных решений: кроме традиционных для компании промышленных систем — сварочных, гидро- и гидроабразивной, лазерной резки, складских, логистических, коллаборативных роботов, гостей также удивляли роботы-рисовальщики, роботы-бармены и автоматизированные тележки-развозчики.

«За последние годы компания прошла серьезный путь развития. Мы стали резидентами фонда Сколково, получили патенты на собственные разработки, статус малой технологической компании, а также поддержку от регионального Минпрома и Фонда содействия инновациям. Сегодня на счету компании — десятки уникальных роботизированных решений и более сотни промышленных роботов, поставленных предприятиям России и Беларуси. Переезд в новые цеха позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства роботизированных комплексов. Новая площадка станет не только производственным пространством, но и центром подготовки специалистов, здесь будут работать учебные классы для обучения работе с промышленными, коллаборативными и логистическими роботами», — рассказал учредитель «ВР Роботикс» Алексей Смирнов.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение Первой региональной премии за роботизацию производств «Нижегородский РобоПром — 2026». Всего на премию было заявлено более пятидесяти компаний в шести номинациях. Оргкомитет в составе представителей «ВР-Роботикс», МинПрома Нижегородской области, ТПП Нижегородской области, НАУРР, НГТУ им. Р.Е.Алексеева в результате напряженных дебатов определился с победителями номинаций: Лучшее внедрение промышленных роботов. (Оценивался рост эффективности, безопасности, снижение издержек) — ООО «Автомобильный завод «НАЗ». Прорыв года. (Максимальный экономический эффект, быстрая окупаемость) — ООО «Арзамасский литейно-механический завод «Старт». Инновационный проект года. (Технологически передовое решение) — ООО «Эльмаш». Применение робототехники в МСП. (Успехи предприятий малого и среднего бизнеса) — ООО Завод акустических материалов «Автотехника» Лидер-перспектива. (Инвестиции в роботизацию) — АО «Выксунский металлургический завод». Лучший стартап в робототехнике. (Высокий потенциал внедрения) — ООО «ЭВАН». А обладателя Гран-При «РобоПром-2026» выбирали непосредственно собравшиеся гости мероприятия и подписчики каналов VRobotics.

Главная награда Премии заслуженно ушла Автомобильному заводу «НАЗ» (Группы ГАЗ).Проект Премии за роботизацию производств был высоко оценен не только участниками мероприятия, но и правительством области.

«Это очень нужное начинание. Тем самым мы показываем бизнесу, что роботизация — это эффективно, выгодно, перспективно. И предлагаем реальные кейсы внедрения роботов в промышленности, делимся позитивным опытом. Отлично, что инициатива проведения премии пошла не от власти, а от самих представителей бизнеса — компании «ВР-Роботикс». Мы непременно будем поддерживать этот проект», — заявил Егор Поляков.

Мероприятие продолжилось панельной сессией «Выигрышные алгоритмы роботизации в России — 2026», на которой специалисты компании-производителя «ВР-Роботикс», Минпрома Нижегородской области, Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, Центра развития робототехники НГТУ им. Р.Е.Алексеева, банка ВТБ обсудили проблему роботизации и предоставили слушателям исчерпывающую информацию, как эффективно и выгодно внедрить на любом производстве роботизированных помощников и получить нужный результат и коммерческую прибыль.Здесь же, на мероприятии представители нижегородских заводов провели деловые переговоры с производителями и инвесторами и получили лучшие условия по поставке роботизированного оборудования.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vrobotics.pro

Комментарии 4

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath29.05.26 22:22:16

    Я вот не поленился и зашёл по ссылке. В общем-то, как я и думал. Это импортные роботы. В смысле, сами манипуляторы. То есть все разговоры о некоем производстве — это, как сказали бы раньше, очковтирательство.
    Тут некоторое время назад крутились похожие производители. Генераторы производили. Я уже подзабыл название, но суть та же. Китайский движок, импортный генератор и всё, что с этим связано. На своём «производстве» только на рамы монтировали и в контейнеры. А иногда и вовсе мимо страны поставляли. Из Китая в Египет, например.
    Так же и тут. Зато заметка так составлена, что неопытный человек и впрямь может вообразить, будто там каких-то роботов выпускают. Официалов нагнали на открытие, какими-то премиями козыряют,

    Сегодня на счету компании — десятки уникальных роботизированных решений и более сотни промышленных роботов, поставленных предприятиям России и Беларуси. Переезд в новые цеха позволит кратно увеличить скорость сборки и объемы производства роботизированных комплексов.

    Перевод: мы закупили более сотни импортных роботов и перепродали их разным предприятиям. Малую часть закупленного использовали сами, чтобы собрать комплекс по заказу клиентов.
    Жонглирование словами. «Сборка» — да. «Производство» — нет.
    Ну и куда же без самого модного в этом сезоне?

    И предлагаем реальные кейсы внедрения роботов в промышленности, делимся позитивным опытом

    Собственно, вот эти дегенеративные «кейсы» и заставили меня вместо отмечания плюсика пойти и почитать — а о чём там вообще речь?
    Пора блокнотик по таким производителям заводить, а то уже забывать начал. Кто там у нас? Соллерс — скрутка из китайских компонентов (автопроизводители), далее те генераторщики (забыл название) — скрутка из китайских компонентов (производители мобильных электростанций), потом ИЕК — поставки китайского товара со своими этикетками (производители электроустановочной продукции), теперь вот производители роботокомплексов (роботы импортные, и с высокой долей вероятности остальные компоненты тоже).

    Отредактировано: Badassgoliath~23:00 29.05.26
    #1316877
    • Нет аватара 4eleng30.05.26 08:57:39

      Вы зря так категоричны. Многие компании начинают с банального импорта. Потом начинают осваивать сервис по монтажу, установке, обучению. Потом мелкий ремонт, потом крупноузловую сборку и т. д.

      Каждый этап — это рабочие места, налоги и часть себестоимости конечного продукта внутри страны. И, самое главное, постепенное выстраивание усложняющейся цепочки. Мало кто может с нуля ворваться в какую-то конкурентную сферу — для этого нужны огромнейшие инвестиции, ресурсы и т. д. И все равно сначала на готовых чужих решениях.

      Даже если эти ребята пока просто привозят иностранные узлы, а здесь только монтируют, устанавливают и поддержкой занимаются — лучше было бы, если бы готовую сборку привозили китайцы, они же монтировали и обслуживали?

      Конечно, есть недобросовестные товарищи, которые останавливаются только на первом пункте. Но они долго не выживут на рынке.

      Отредактировано: 4eleng~08:59 30.05.26
      #1316897
      • Нет аватара mikr30.05.26 10:38:07
        Многие компании начинают с банального импорта. Потом начинают осваивать сервис по монтажу, установке, обучению. Потом мелкий ремонт, потом крупноузловую сборку и т. д.

        В том-то и проблема, что никакого «потом» российская специфика не предусматривает. Все не только начинается с банального импорта, но им же и заканчивается. Бизнесу нет интереса углубляться в собственное производство, развивать собственные технологии, тратиться на долгосрочные инвестиции. На галимом импорте зарабатывать проще и безопаснее. А вывеску можно нарисовать самую прогрессивную. Пусть народ хавает…

        Не секрет, что китайцы заинтересованы в поглощении российского рынка. И они достаточно виртуозно это делают. Пропихивают на российский рынок свою продукцию под любым соусом. Но при этом строго следят за тем, чтобы технологии реального производства оставались на китайской территории. И пока россияне будут хавать подобное «ипортозамещение», китайцы будут продолжать продвигать свои интересы. За счет ущемления интересов основной массы россиян, и при активном содействии отдельной группы тех же россиян, разумеется.

        Отредактировано: mikr~11:43 30.05.26
        #1316907
    • Tevton Tevton30.05.26 09:36:32

      А как же вот это:

      Мы стали резидентами фонда Сколково, получили патенты на собственные разработки, статус малой технологической компании, а также поддержку от регионального Минпрома и Фонда содействия инновациям

      .
      Сборка с применением импортных комплектующих возможно.
      Но, на что тогда патенты даны?

      #1316903