В Липецке открылась обновленная поликлиника после капитального ремонта
В микрорайоне Тракторный Липецка завершился капитальный ремонт городской поликлиники № 4 «Липецк-Мед». Обновленное медучреждение объединяет взрослое и детское отделения, способные принимать до 1600 пациентов в смену.
Поликлиника размещается в трех корпусах — семиэтажном и двух трехэтажных. В ходе ремонта полностью обновили фасады, кровлю и инженерные коммуникации. Во всех кабинетах установили кондиционеры, в торцевых помещениях — дополнительные радиаторы. Медицинские кабинеты оснащены новой мебелью и современным оборудованием.
Среди новшеств — отделение лазерной сосудистой хирургии для малоинвазивного лечения варикоза и современные офтальмологические операционные. Расширены диагностические возможности: теперь доступны рентген-исследования с контрастным веществом, сообщили в пресс-службе Правительства Липецкой области.
Детское отделение, обслуживающее пять школ и семь детских садов, получило зону ожидания, сухой бассейн и соляную пещеру для физиотерапии. При ремонте сохранили исторические мозаичные панно, украшавшие здание с момента постройки.
Поликлиника включает терапевтическое, хирургическое и стоматологическое отделения, женскую консультацию, кабинеты лучевой диагностики и неотложной помощи.
