Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России комплексы «Депеша»

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Очередную партию роботизированных комплексов «Депеша» поставил Министерству обороны РФ холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Холдинг „Высокоточные комплексы“ госкорпорации „Ростех“ поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов „Депеша“ на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия. А благодаря малым габаритам, добавили в «Высокоточных комплексах», его можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа.

Управлять гусеничной платформой можно с помощью пульта: видеоизображение поступает на VR-очки или монитор оператора. «Для помехоустойчивой передачи данных комплекс может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи. При этом все основные технические характеристики „Депеши“ сохраняются», — добавили в компании.

