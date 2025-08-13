«Калашников»: рост объёмов станкостроения на 25%

© static.tildacdn.com

Дивизион станкостроения АО «Концерн «Калашников» выполнил по итогам первого полугодия 2025 года плановые показатели по отгрузке станков собственного изготовления на 107%, превысив почти на 25% показатели аналогичного периода прошлого года.

Высокоточных токарно-винторезных станков серии 250 ИТВМ изготовлено и отгружено больше, чем заявлено в плане на 2025 год. Работы по капитальному ремонту спецоборудования, ремонту шпиндельных узлов и изготовлению специального станочного парка выполнены с превышением планового показателя и точно в срок.

На 2026 год заключены контракты на изготовление производственной линии для зарубежных заказчиков, шарико-винтовых передач, а также договоры на услуги капитального ремонта станков с ЧПУ.

В рамках стратегии расширения технологической линейки промышленного оборудования проходит масштабная реконструкция дивизиона станкостроения. Завершается капитальный ремонт действующих цехов и оснащение новых участков.

Напомним, дивизион станкостроения АО «Концерн «Калашников» остается единственным официальным производителем высокоточных токарно-винторезных станков серий 250 ИТВМ и ИТ-42С на территории Российской Федерации.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈