MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 1549
Bionysheva_Elena Информационные технологии

Российский модуль на «Эльбрус-2С3» официально признан отечественной электроникой⁠⁠

Процессорный модуль Е2С3-COM, который выпускает холдинг «Росэл» (входит в Ростех), включён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это значит, что изделие полностью российское — от проектирования до готового устройства. Теперь его можно использовать в государственных и частных проектах, где требуется отечественная электроника.

Сам модуль — это встраиваемый одноплатный компьютер промышленного назначения. В его основе лежит процессор «Эльбрус-2С3″. На одной плате уместились процессорное ядро, контроллеры периферийных интерфейсов, видеоконтроллер и оперативная память. А встроенное графическое ядро позволяет применять модуль в системах, где нужно отображать информацию — например, на экранах приборов.

Разработчик — Институт электронных управляющих машин им. Брука (тоже входит в „Росэл“). Там подчёркивают: главное достоинство модуля — высокая информационная защищённость. Это достигается за счёт российской архитектуры „Эльбрус“, отечественной системы начального старта и операционной системы. Такой подход критически важен для решений, связанных с безопасностью данных и защитой от несанкционированного доступа.

При этом процессорное ядро, память и система питания в модуле хорошо согласованы и оптимизированы. Это даёт высокую производительность, стабильность и энергоэффективность. Сам модуль предназначен для робототехники, бортовых систем и аппаратуры связи.

» Это еще один шаг к тому, чтобы критически важная вычислительная инфраструктура строилась на отечественной компонентной базе", — отметил генеральный директор института Александр Ким.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rostec.ru

Комментарии 4

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара vlTepes31.05.26 10:40:39

    Интересно, а сами Эльбрусы — производство именно самих чипов локализовали?

    #1316947
    • Badassgoliath Badassgoliath31.05.26 11:37:43

      Мы не знаем, какой там техпроцесс. Если 65 нм, то могли и локализовать, такие аппараты имеются, хоть пока и импортные. Если мельче, то вряд ли.
      Впрочем, как я уже говорил, чем мельче будут доступные нам техпроцессы, тем меньше об этом будет открыто сообщаться.

      #1316953
    • Аlex М Аlex М31.05.26 14:35:06

      Это 16 нанометров, в РФ производство пока не доступно

      #1316959
    • Olegusn16 Olegusn1601.06.26 10:16:07
      Процессорный модуль Е2С3-COM


      Да, локализовали: Основные характеристики процессора Эльбрус-2С3:
      Архитектура: VLIW (Эльбрус 6-го поколения)
      Количество ядер: 2 (однопоточный режим)
      Тактовая частота: до 2 ГГц
      Техпроцесс: 65 нм
      Энергопотребление: до 5 Вт
      Кэш L2: 2 МБ (L3 отсутствует)

      #1316988