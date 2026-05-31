Процессорный модуль Е2С3-COM, который выпускает холдинг «Росэл» (входит в Ростех), включён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это значит, что изделие полностью российское — от проектирования до готового устройства. Теперь его можно использовать в государственных и частных проектах, где требуется отечественная электроника.

Сам модуль — это встраиваемый одноплатный компьютер промышленного назначения. В его основе лежит процессор «Эльбрус-2С3″. На одной плате уместились процессорное ядро, контроллеры периферийных интерфейсов, видеоконтроллер и оперативная память. А встроенное графическое ядро позволяет применять модуль в системах, где нужно отображать информацию — например, на экранах приборов.

Разработчик — Институт электронных управляющих машин им. Брука (тоже входит в „Росэл“). Там подчёркивают: главное достоинство модуля — высокая информационная защищённость. Это достигается за счёт российской архитектуры „Эльбрус“, отечественной системы начального старта и операционной системы. Такой подход критически важен для решений, связанных с безопасностью данных и защитой от несанкционированного доступа.

При этом процессорное ядро, память и система питания в модуле хорошо согласованы и оптимизированы. Это даёт высокую производительность, стабильность и энергоэффективность. Сам модуль предназначен для робототехники, бортовых систем и аппаратуры связи.