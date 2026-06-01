Есть метка на карте сегодня 49
lapshin-89 Авиация

Первый собранный в Иркутске серийный импортозамещённый МС-21 перевели на испытания

Первый серийный импортозамещённый самолёт МС‑21‑310 перевели из цеха окончательной сборки в лётно‑испытательное подразделение Иркутского авиационного завода (ИАЗ).Теперь специалисты проведут комплекс проверок по программе испытаний серийных машин, а также отработают технологию подготовки самолётов к передаче заказчикам. Передача заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.Завод наращивает темпы постройки серийных самолётов МС‑21‑310 согласно графику — работу ведут параллельно с сертификационными испытаниями. Перевод самолёта в лётно‑испытательное подразделение позволит освободить место в цехе для следующей машины. В планах — выйти на уровень 36 самолётов в год.

Источник: www.ogirk.ru

  • Нет аватара mikr01.06.26 08:50:34
    Звучит как «после дождика в четверг».
    Почему нельзя обозначить конкретные сроки?
    Это секретная информация?
    Или печальная?

    • Badassgoliath Badassgoliath01.06.26 12:22:16
      Потому что эти сроки зависят не от завода. Самолёт готов, его можно хоть сейчас передавать, но нужно получить сертификат.

  • Kolyda Kolyda01.06.26 11:41:17
    Дай бог, дай бог…

    Их, конкретных сроков, уже было немеряно, толку-то что?

