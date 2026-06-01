Первый собранный в Иркутске серийный импортозамещённый МС-21 перевели на испытания
Первый серийный импортозамещённый самолёт МС‑21‑310 перевели из цеха окончательной сборки в лётно‑испытательное подразделение Иркутского авиационного завода (ИАЗ).Теперь специалисты проведут комплекс проверок по программе испытаний серийных машин, а также отработают технологию подготовки самолётов к передаче заказчикам. Передача заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.Завод наращивает темпы постройки серийных самолётов МС‑21‑310 согласно графику — работу ведут параллельно с сертификационными испытаниями. Перевод самолёта в лётно‑испытательное подразделение позволит освободить место в цехе для следующей машины. В планах — выйти на уровень 36 самолётов в год.
