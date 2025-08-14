В селе Смоленка под Читой открылась новая школа

© 75.ru

С начала учебного года 250 учеников забайкальского села Смоленка будут заниматься в новой современной школе. Новое здание поможет разгрузить две существующие школы, построенные в 1980 и 2023 годах, которые уже не справлялись с растущим числом учащихся.

Школа оснащена интерактивными досками, лабораториями по химии и физике, просторной столовой, актовым залом с гримерными и творческими мастерскими. Для занятий спортом оборудованы крытый зал, уличные площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле и беговые дорожки. Особое внимание уделено доступности среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное заведение будет работать по спортивно-патриотическому направлению. Ученики смогут посещать секции волейбола, баскетбола, шахмат и каратэ, а также заниматься в кружке юнармии. В школе откроется музей, накопленный за несколько лет.

Для детей из отдаленных частей села организован подвоз на школьном автобусе. Работают группы продленного дня с питанием и занятиями, что особенно удобно для работающих родителей, сообщает Правительство Забайкальского Края.

Новая школа стала возможной благодаря реализации государственных программ развития образования. Это уже третье учебное заведение в селе, где обучаются более 2000 детей.

