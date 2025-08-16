Новый лечебный корпус больницы открыли к 175-летию Николаевска-на-Амуре
Лечебный корпус Центральной районной больницы открылся в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края к 175-летию города.
В новом лечебном корпусе Николаевской ЦРБ — хирургия, акушерское отделение и интенсивная терапия для новорожденных, лучевая диагностика и многое другое.
Возвели больничный корпус на средства президентской единой субсидии и деньги краевого бюджета, общие затраты составили около 4 млрд рублей.
Параклиническое отделение полностью укомплектовано современным российским оборудованием: МРТ, КТ, маммограф и рентген-аппарат.
В прошлом году в Николаевске-на-Амуре был построен жилой дом на 90 квартир, где 20 квартир выделены специально для медицинских работников, которые будут трудиться в новой больнице. Специалистам, которые приедут работать сюда, в течение трех лет будут выплачивать дополнительные суммы: узким специалистам — 900 тыс. рублей в течение трех лет, среднему звену — 600 тыс. рублей.
Центральная районная больница в Николаевске-на-Амуре — одно из старейших медицинских учреждений Хабаровского края.
