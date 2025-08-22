В Сарове открылась новая детская поликлиника
Открытие поликлиники связано с 80-летием атомной промышленности. Она будет работать при КБ № 50 ФМБА.
Впервые в Сарове на базе детской поликлиники создан Центр репродуктивного здоровья детей и подростков. В его задачи входит профилактика, диагностика и лечение заболеваний органов репродуктивной системы у детей, формирование навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье.
В дневном стационаре общетерапевтического профиля смогут пройти лечение дети и подростки при заболеваниях нервной системы и желудочно-кишечного тракта. «Умная» палата позволяет за 10 минут определить более 100 физиологических параметров. На основании результатов обследования врач-педиатр дает рекомендации по здоровому питанию, образу жизни. В случае выявления отклонений юного пациента направят на консультацию к узкопрофильным специалистам.
В отделении реабилитации представлены все возможности для восстановления после заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, соматических патологий. Отделение оснащено роботизированными тренажерами, в том числе с биологической обратной связью, необходимым оборудованием для физио- и механотерапии.
Благодаря передовым цифровым технологиям врачи смогут проводить телемедицинские консультации с ведущими специалистами профильных научно-клинических центров страны, обеспечивая своевременную диагностику и направление пациентов в федеральные клиники.
Проведена большая кадровая работа: в открытой поликлинике стопроцентная укомплектованность участковыми педиатрами, более 91% - узкопрофильными специалистами. Для привлечения новых кадров госкорпорация «Росатом» выделяет финансирование на покупку квартир для сотрудников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Площадь четырехэтажной поликлиники составила почти 6 тысяч «квадратов...я, лечения и реабилитации детей — еще около 150 млн рублей.
- Новая детская поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. В&...и медицинские сестры. К медучреждению прикреплено примерно 7000 детей.
- 24 августа в Краевой клинической больнице № 1 состоялось ... собой большой медицинский центр, аналогов которому нет на юге страны.
Поделись позитивом в своих соцсетях