В Сарове открылась новая детская поликлиника

Открытие поликлиники связано с 80-летием атомной промышленности. Она будет работать при КБ № 50 ФМБА.

Впервые в Сарове на базе детской поликлиники создан Центр репродуктивного здоровья детей и подростков. В его задачи входит профилактика, диагностика и лечение заболеваний органов репродуктивной системы у детей, формирование навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье.

В дневном стационаре общетерапевтического профиля смогут пройти лечение дети и подростки при заболеваниях нервной системы и желудочно-кишечного тракта. «Умная» палата позволяет за 10 минут определить более 100 физиологических параметров. На основании результатов обследования врач-педиатр дает рекомендации по здоровому питанию, образу жизни. В случае выявления отклонений юного пациента направят на консультацию к узкопрофильным специалистам.

В отделении реабилитации представлены все возможности для восстановления после заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, соматических патологий. Отделение оснащено роботизированными тренажерами, в том числе с биологической обратной связью, необходимым оборудованием для физио- и механотерапии.

Благодаря передовым цифровым технологиям врачи смогут проводить телемедицинские консультации с ведущими специалистами профильных научно-клинических центров страны, обеспечивая своевременную диагностику и направление пациентов в федеральные клиники.

Проведена большая кадровая работа: в открытой поликлинике стопроцентная укомплектованность участковыми педиатрами, более 91% - узкопрофильными специалистами. Для привлечения новых кадров госкорпорация «Росатом» выделяет финансирование на покупку квартир для сотрудников.

Источник: sarov.bezformata.com

