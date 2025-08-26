В Коми-Пермяцком округе открылось новое отделение реабилитации

© permkrai.ru

В Кудымкаре на базе Больницы Коми-Пермяцкого округа открылось первое отделение реабилитации второго этапа. Оно рассчитано на 30 коек и позволит обеспечить непрерывный процесс восстановления пациентов после тяжелых заболеваний и травм.

Новое отделение разместилось на двух этажах, первый из которых полностью оборудован для маломобильных пациентов. Здесь будут проходить лечение люди с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.

На оснащение отделения было направлено более 66 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти средства закуплен современный реабилитационный комплекс, включая вертикализаторы, велоэргометры, беговые дорожки с обратной связью и аппараты для разработки суставов, сообщается Правительством Пермского края.

Работу с пациентами будет вести мультидисциплинарная команда специалистов, в которую вошли реабилитологи, неврологи, физиотерапевты, психологи и логопеды. Их главная задача — помочь пациентам восстановить утраченные функции и вернуться к привычной жизни.