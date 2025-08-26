В Коми-Пермяцком округе открылось новое отделение реабилитации
В Кудымкаре на базе Больницы Коми-Пермяцкого округа открылось первое отделение реабилитации второго этапа. Оно рассчитано на 30 коек и позволит обеспечить непрерывный процесс восстановления пациентов после тяжелых заболеваний и травм.
Новое отделение разместилось на двух этажах, первый из которых полностью оборудован для маломобильных пациентов. Здесь будут проходить лечение люди с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.
На оснащение отделения было направлено более 66 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти средства закуплен современный реабилитационный комплекс, включая вертикализаторы, велоэргометры, беговые дорожки с обратной связью и аппараты для разработки суставов, сообщается Правительством Пермского края.
Работу с пациентами будет вести мультидисциплинарная команда специалистов, в которую вошли реабилитологи, неврологи, физиотерапевты, психологи и логопеды. Их главная задача — помочь пациентам восстановить утраченные функции и вернуться к привычной жизни.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у&...;нас» было открыто и реконструированно 9 медицинских учреждений.
- На базе родильного отделения Московского областного центра охраны мате...главного врача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейм.
- В поселке Мишелевка Усольского района начала работу новая амбулатория,...вания и мебели, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Поделись позитивом в своих соцсетях