В Новосибирске на «Технопроме» представили первый серийный электропогрузчик

На международном форуме «Технопром» в Новосибирске представлена уникальная разработка местного производства — первый в России электропогрузчик. Машина была создана компанией «Makstem», которая является заводом полного цикла с собственным конструкторским бюро и производственными цехами.

Ключевыми преимуществами новинки являются экологичность, экономичность, безопасность и низкий уровень шума. Погрузчик работает на электродвигателе и может комплектоваться более чем 60 видами навесного оборудования, что делает его универсальным решением для различных отраслей: строительства, коммунального хозяйства, сельского хозяйства, монтажных и демонтажных работ, благоустройства территорий и парковых зон.

Как отметили представители компании, хотя разработка является относительно новой на рынке, она уже заслужила доверие первых клиентов. Известно, что один погрузчик уже работает на складском помещении в Новосибирске, а также используется на крупнейшей грибной ферме России.

Стоимость электропогрузчика начинается от 1,1 млн рублей. Уже есть интерес со стороны покупателей в России, а первые партии отправлены в Казахстан, Беларусь и Иран.

— В нашем погрузчике установлен электродвигатель и электро-гидравлическая система. Такая конструкция обеспечивает бесшумную работу, отсутствие выхлопов и повышение эффективности, — рассказал директор компании «Makstem» Вячеслав Макаров.

У погрузчика предусмотрено более 30 видов навесного оборудования: от ковшей и щёток до снегоуборочных роторов и гидромолотов. Техника подходит для строительства, сельского хозяйства, благоустройства территорий и работы ЖКХ. При этом её можно использовать круглый год.

