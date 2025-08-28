© 86.ru

В Нижневартовском районе, на 142-м километре трассы Сургут — Нижневартовск открыли движение по мосту через Ватинский Еган. Его реконструкция продолжается, однако ездить по сооружению уже можно.

Транспортный поток теперь проходит по основному участку, который реконструировали. Ранее водителям приходилось двигаться по временному объезду.

Строители обновили участок длиной 900 метров, 210 метров из которых — мост через Ватинский Еган.

Мост был построен в 1984 году. За 40 лет он износился и перестал справляться с мощным транспортным потоком на трассе Сургут — Нижневартовск, где за сутки через мост двигалось более 10 000 автомобилей. По этой причине власти приняли решение начать масштабную реконструкцию.

Сейчас движение открыто, но работы по обновлению моста продолжаются. Впереди новый этап, на котором подрядчик укрепит откосы подходов к мосту, обустроит дамбу, демонтирует временный мост и сделает освещение на основном.

Каждый день на стройке трудится около 70 специалистов и 15 единиц техники. Полностью завершить работы они должны к декабрю 2026 года.