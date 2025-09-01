ВКС России получили очередной новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А.
«В рамках выполнения целевых задач, поставленных перед нами Министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировки войск вооружением, военной техникой в объеме решаемых боевых задач, наш авиационный полк получил новый самолет Ил-76МД-90А. Новые модели оснащаются еще более точным бортовым оборудованием, что повышает эффективность выполнения боевых задач, поставленных перед нашим полком», – рассказал командир экипажа Ил-76МД-90А Константин.
Справочно:
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также эвакуации раненых и больных.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «...орабля с «Плесецка» с космическим аппаратом на борту.
- Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) &laq...на Тихоокеанский флот», — говорится в сообщении.
- ©Видео с / https://www.youtube.com/embed/40QR60k5Uf0Расчет тяжело... «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками.
Поделись позитивом в своих соцсетях