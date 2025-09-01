В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А.

«В рамках выполнения целевых задач, поставленных перед нами Министром обороны Российской Федерации по обеспечению группировки войск вооружением, военной техникой в объеме решаемых боевых задач, наш авиационный полк получил новый самолет Ил-76МД-90А. Новые модели оснащаются еще более точным бортовым оборудованием, что повышает эффективность выполнения боевых задач, поставленных перед нашим полком», – рассказал командир экипажа Ил-76МД-90А Константин.

Справочно:

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, а также эвакуации раненых и больных.