В России значительные объемы нефти и природного газа добываются из сложных скважин, в том числе наклонно-направленных и горизонтальных. Для их непрерывной эксплуатации и капитального ремонта используют современное инновационное оборудование, одним из которых является колтюбинг.

Его технология предусматривает использование гибких непрерывных труб (вместо свинчиваемых) при проходке и ремонте скважин на месторождениях. Такие трубы наматываются на барабан и подаются с него в скважину. Выполняющий функцию привода гидромотор передает крутящий момент на барабан для разматывания труб во время проведения работ и сматывания после их завершения.

Несмотря на широкую востребованность данной технологии в нефтегазовом комплексе, в России до настоящее времени гидромоторы для колтюбинговых установок не производились. Теперь ситуация может кардинально измениться — Невский инструментальный завод получил сертификат, подтверждающий российское происхождение разработанного им гидромотора, и начинает его серийный выпуск.

Проект создания российского гидромотора для колтюбинга стартовал в октябре 2023 года после победы предприятия в конкурсе, организованном Агентством по технологическому развитию, и подписания договора о получении грантового финансирования.

Конструкторы и технологи Невского инструментального завода изучили иностранный образец, выполнили материаловедческий анализ его составных частей и подобрали их аналоги, выпускаемые на российских предприятиях.

Было проведено тщательное сканирование с последующим построением трехмерных цифровых моделей и выполнением расчетов функционирования гидромотора при различных нагрузках. Цифровые модели были положены в основу конструкторской документации, необходимой для производства в промышленных масштабах. Был сделан прототип, который подвергся испытаниям на стенде и на колтюбинговой установке, показав надежность и эффективность, не уступающие зарубежному оригиналу.

По завершению проекта конструкторская документация прошла приемку в Агентстве по технологическому развитию. Также Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата провела аудит мощностей Невского инструментального завода и используемых им материалов, на основе которого включила гидромотор в реестр российской промышленной продукции и выдала соответствующий сертификат (форма СТ-1).

«Нефтегазовый комплекс расширяет импортозамещение, демонстрируя растущий спрос на российское оборудование и комплектующие изделия. Поэтому было принято решение принять участие в конкурсе на разработку гидромотора для колтюбинговых установок, — прокомментировал генеральный директор Невского инструментального завода Александр Хорев. — Грантовая поддержка Агентства по технологическому развитию помогла в кратчайшие сроки создать полностью российский гидропривод и теперь мы приступаем к его производству».

Фото: Невский инструментальный завод