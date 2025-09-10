Новая детская поликлиника открылась в Мотовилихинском районе Перми
В Перми открылась новая детская поликлиника, которая значительно улучшит медицинское обслуживание юных жителей Мотовилихинского района. Современное трёхэтажное здание на улице Шмидта рассчитано на 350 маленьких пациентов в смену.
Новая поликлиника объединила в себе все необходимые службы: здесь будут вести приём педиатры и узкие специалисты, работать лаборатория и дневные стационары. Особое внимание уделили комфорту и безопасности — отдельные входы сделаны для инфекционного и рентген-кабинетов, а все помещения оборудованы с учётом потребностей маломобильных пациентов.
Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, включая цифровой рентген-аппарат и новейшие УЗИ-сканеры. Для удобства родителей и детей создана понятная навигация и комфортные зоны ожидания. Новое медучреждение будет обслуживать около 14 тысяч детей Мотовилихинского района, сообщает Правительство Пермского края.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Кудымкаре на базе Больницы Коми-Пермяцкого округа открылось пер...е с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.
- В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у&...;нас» было открыто и реконструированно 9 медицинских учреждений.
- На базе родильного отделения Московского областного центра охраны мате...главного врача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейм.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0