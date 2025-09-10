Подпишись
Bionysheva_Elena Медучреждения

Новая детская поликлиника открылась в Мотовилихинском районе Перми

© permkrai.ru

В Перми открылась новая детская поликлиника, которая значительно улучшит медицинское обслуживание юных жителей Мотовилихинского района. Современное трёхэтажное здание на улице Шмидта рассчитано на 350 маленьких пациентов в смену.

Новая поликлиника объединила в себе все необходимые службы: здесь будут вести приём педиатры и узкие специалисты, работать лаборатория и дневные стационары. Особое внимание уделили комфорту и безопасности — отдельные входы сделаны для инфекционного и рентген-кабинетов, а все помещения оборудованы с учётом потребностей маломобильных пациентов.

Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, включая цифровой рентген-аппарат и новейшие УЗИ-сканеры. Для удобства родителей и детей создана понятная навигация и комфортные зоны ожидания. Новое медучреждение будет обслуживать около 14 тысяч детей Мотовилихинского района, сообщает Правительство Пермского края.

Источник: permkrai.ru

