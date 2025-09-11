Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 12
Bionysheva_Elena Медучреждения

В Хакасии открылась первая сельская женская консультация

В селе Шира состоялось торжественное открытие первой в истории Хакасии женской консультации, созданной специально для жительниц сельской местности. Ремонт и оснащение учреждения стали возможны благодаря национальному проекту «Семья». До этого дня специализированная медицинская помощь женщинам и беременным в сёлах оказывалась в обычных кабинетах поликлиник. Новая консультация объединила все необходимые услуги под одной крышей. Консультация оборудована современной техникой, включая два кабинета гинекологов, УЗИ-аппарат, оборудование для ЭКГ и функциональной диагностики, процедурный кабинет и кабинет медико-социальной помощи. На оснащение учреждения было направлено более 9 миллионов рублей, сообщает Минздрав России.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: minzdrav.gov.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт