Новое дошкольное учреждение заработало в Прикубанском округе Краснодара. Детский сад на 350 мест построили на ул. им. Адмирала Макарова, 7 в развивающемся микрорайоне. В учреждении 18 групп, из них 2 — ясельные.

Для всестороннего развития детей организованы кружок по шахматам, класс изучения ПДД, арт-студия, экостанция, технопарк, блок экспериментирования и конструирования. В современном детском садике много интерактивного оборудования: различные консоли, столы-песочницы, умные логопедические зеркала, мультимедийные панели. Как и в любом муниципальном учреждении, в детсаду организована круглосуточная охрана, установлены видеокамеры, работает тревожная кнопка.

В учреждении есть кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский блок с процедурным кабинетом. Во дворе детского сада сделаны 18 прогулочных площадок с теневыми навесами. Также предусмотрена парковка для колясок.

До конца текущего года в Краснодаре заработают ещё 11 детских садов в общей сложности на 3070 мест. С 2016 года в Краснодаре построили 47 школ и 72 детса-да. Этого удалось достичь благодаря поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева и участию города в краевых программах «Развитие общественной инфраструктуры» и «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».