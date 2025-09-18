В Котласе завершилось строительство нового корпуса детской поликлиники. Просторное четырехэтажное здание стало частью городской больницы имени святителя Луки и готово принимать маленьких пациентов.

Новая поликлиника — это большой шаг вперёд для здравоохранения всего юга Архангельской области. Она рассчитана на приём до 400 детей в день, что позволит значительно сократить очереди и время ожидания. Теперь у врачей будет больше возможностей для внимательного осмотра, профилактических консультаций и качественного лечения.

Изначально поликлинику планировали открыть ещё в прошлом году, но пришлось сменить подрядчика и доделывать работу. Новый строитель быстро устранил все недочёты и подготовил здание к открытию.

Просторные помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров продуманы до мелочей для удобства детей и родителей:

На первом этаже — светлый холл с понятной навигацией и удобная регистратура.

На втором — кабинеты узких специалистов и процедурные.

На третьем и четвертом этажах разместились современные дневные стационары, в том числе и для самых маленьких детей.

Всё здание адаптировано для маломобильных пациентов: есть лифты, пандусы, тактильная навигация и специальные санузлы.

Новая поликлиника оснащена по последнему слову техники: современная система вентиляции с очисткой воздуха, энергоэффективное освещение, противопожарная система и видеонаблюдение. Это делает пребывание в ней не только комфортным, но и безопасным, сообщает Правительство Архангельской области.