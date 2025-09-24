В Москве открылся детский сад на 300 мест
В Коммунарке открылся детский сад на 300 мест
Одноэтажное-трехэтажное здание детского сада располагается по адресу: улица Александры Монаховой, дом 87А (Новомосковский административный округ). Финансирование строительства осуществлялось за счёт внебюджетных источников. Площадь учреждения достигает около 5,7 тысяч квадратных метров.
Здесь предусмотрены необходимые помещения для полноценного воспитания и развития дошкольников: музыкальные и спортивные залы, медицинская зона, а также производственный пищевой блок. Детсад оборудован двенадцатью группами, каждая из которых включает раздевалку, игровую комнату, спальное помещение и буфет. Для удобства маломобильных лиц предусмотрена доступная среда внутри здания.Фасады отделаны с применением современной технологии вентилируемых конструкций на основе металлической основы и клинкерной бетонной плитки. Территория вокруг обустроена площадками для прогулок, детскими игровыми комплексами с качелями, горками и песочницами, двумя спортивными площадками с защитными покрытиями и навесами. Установлено уличное освещение, проведено озеленение участка с посадкой деревьев, кустарников, цветов и газонов.
