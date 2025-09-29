Отечественный 6-осевой универсальный промышленный робот RusRobot RR 60-2100 установлен на стенде Челябинской области в рамках Международной промышленной выставки Иннопром, которая проходит в Республике Беларусь

Посетители и участники из различных государств могут ознакомиться с российским 6-осевым универсальным промышленным роботом RusRobot RR 60-2100 с 29 сентября по 1 октября в Минске.

Робот грузоподъемностью 60 кг уже зарекомендовал себя в работе на предприятиях отечественной обрабатывающей промышленности и представлен за рубежом впервые. RusRobot RR 60-2100 вызвал большой интерес со стороны белорусских коллег, роботизирующих производственные линии, как в части поставок, так и в части научно-технической кооперации двух стран. Применение таких роботов особенно актуально в кузнечных, металлообрабатывающих производствах, так как избавляет от тяжёлого ручного труда и значительно ускоряет рабочие процессы, обеспечивая высокую точность позиционирования перемещаемых объектов и четкого выполнения заданных операций.

Программное обеспечение, которое используется для управления роботами RusRobot, находится в реестре отечественного ПО Минцифры России и имеет расширенный функционал в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Робот и ПО к нему разработаны коллективом опытных специалистовООО «Русский Робот» и серийно производится на мощностях ООО «Завод Роботов» с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Локализация процессов разработки и производства на территории Российской Федерации позволила оптимизировать и полностью контролировать все этапы производства, обеспечивая бесперебойные поставки на промышленные предприятия.

Ознакомиться с экспозицией RusRobot и узнать о новых тенденциях в сфере промышленной робототехники можно на объединенной экспозиции Челябинской области, номер стенда — D6.