Специалисты Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершили дополнительный этап сертификационных испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в Арктической зоне. Опытный борт выполнил серию полетов с аэродромов арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Специальные испытания воздушного судна в условиях Арктики были проведены с целью максимального расширения географии будущей эксплуатации и возможного базирования самолета. Оценку прошел пилотажно-навигационный комплекс разработки КРЭТ Госкорпорации Ростех, в частности инерциальная навигационная система БИНС-2015, обеспечивающая автономную навигацию самолета.

Успешное завершение арктических испытаний Ил-114-300 — это важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удаленных регионов России. Этот самолет способен работать в экстремальных климатических условиях, что особенно актуально для нашей страны с ее обширной территорией и разнообразием климатических зон.

Полученные по результатам проведенных проверок материалы будут в ближайшее время обработаны, и самолет получит расширение ожидаемых условий эксплуатации.

Самолет долетел практически до Северного полюса, до «нулевой отметки» оставалось без малого 100 км. Для определения максимальной широты базирования был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа, где находится самый северный аэродром России, расположенный на 80-й параллели. Подтвержденные широты базирования и эксплуатации говорят о том, что Ил-114 может использоваться в том числе в арктической зоне, заменив все существующие самолеты старого парка и иностранного производства в данном классе.