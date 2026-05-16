Российские роботы-доставщики работают уже в 4 регионах страны
В мае 2026 года российские роботы-доставщики начали использоваться еще в одном регионе нашей страны. В число городов, где они работают, вошел Нижний Новгород. По информации разработчиков, используются доставщики 4-го поколения — новая массовая модель.Российские роботы-доставщики разработки компании Яндекс весной 2026 года используются в Москве и ряде подмосковных городов, Санкт-Петербурге и Мурино, Казани и Иннополисе.
С начала существования службы рободоставки в России машины выполнили уже в общей сложности доставку более 1 миллиона заказов потребителям.
Сейчас в серию запущены роботы четвёртого поколения. Его представили осенью 2025 года. Это первые роботы Яндекса, выпускаемые большой серией. По возможностям они превосходят своих предшественников: у них более высокая проходимость и улучшенный лидар. Новые доставщики проще в производстве и обходятся дешевле. До конца 2027 года будет выпущено 20000 роботов-доставщиков четвёртого поколения. Они будут постепенно заменять роботов предыдущего поколения в местах, где рободоставка есть уже давно, а также в новых городах, где будет открываться такой сервис.
Михаил Петровский, использовано фото пресс-службы Яндекса
