Великоросс Детские сады и школы

В Москве открыт детсад на 350 мест

© www.mos.ru

В Солнцеве построили детский сад для 350 детей. Дошкольное учреждение расположено по адресу: улица Юлиана Семенова, дом 8б.

В детском саду обустроили 14 групп, кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы, а также другие необходимые помещения. В учреждение смогут ходить в том числе воспитанники с ограниченными возможностями здоровья — для них в здании созданы все условия.

В Солнцеве уже построили семь образовательных объектов, детско-взрослую поликлинику и ледовый дворец.

Рядом находится два жилых комплекса, и в будущем появится еще две новостройки.

Источник: www.mos.ru

