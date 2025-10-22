В Омске после масштабной реконструкции открылся лицей № 29
В Омске состоялось торжественное открытие лицея № 29 после комплексной реконструкции. Ремонт проведён в рамках президентской программы по модернизации школьных зданий.
Здание, построенное в 1968 году, претерпело серьёзные преобразования: обновлён фасад, заменены окна и двери, полностью модернизированы инженерные системы. Учебные классы, столовая и спортивный зал оснащены современной мебелью и новейшим оборудованием. Подрядная организация «ОмскСайдингИнвест» выполнила все работы качественно и в оговорённые сроки.
В лицее № 29 обучается 530 ребят. Имеется 29 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая, компьютерный класс, танцевальный зал, тир, медицинский кабинет, комната детских инициатив.
