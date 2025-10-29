Текстильная компания «Русский Дом» запустила в городе Фурманове Ивановской области новый высокотехнологичный комплекс по выпуску хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля и спецодежды.

Общие инвестиции составили 477 млн рублей

Компания направила средства займа ФРП на приобретение 110 единиц высокотехнологического приготовительного и ткацкого оборудования. Современное оснащение комплекса позволяет выпускать ткани шириной полотна до 2,6 м, ранее максимальная ширина составляла до 1,5 м.

После выхода на проектную мощность объем производства составит 13 млн погонных метров в год, в том числе 4 млн погонных метров новых для предприятия тканей — сатина и поплина.

«Нам удалось в короткие сроки благодаря Фонду развития промышленности приобрести и установить современное оборудование. Оно обеспечивает высокую прочность и износостойкость тканей, стабильность ее структурных и физико-механических показателей. Выпускаемые нами ткани конкурентны по свойствам и качеству аналогичным изделиям импортного производства. Важно, что новый комплекс позволит выпускать смесовые ткани с различными видами плетений, которые используются для пошива спецодежды ведомственных структур», — рассказал генеральный директор ООО «Текстильная компания «Русский Дом» Сергей Солёнов.

В ассортименте компании хлопчатобумажные ткани нескольких видов — бязь, фланель, сатин, поплин, диагональ, саржа, полотенечные ткани. Все эти виды используются для изготовления одежды, постельного белья и домашнего текстиля.

Кроме того, бязь также востребована в качестве подкладки для верхней одежды, сумок, рюкзаков, используется в качестве основы для микросхем и медицинских пластырей, а диагональ, саржа, смесовые ткани — при производстве аксессуаров (сумок, рукавиц, защитных чехлов, тентов), театральных декораций и обивки мебели.